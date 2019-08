KILL la KILL - IF: Arc System Works verbietet Videos und Streams aus dem Story-Modus - 4Players.de

Friendly reminder: ALL streams and uploads of #KILLlaKILLIF's Story Mode are prohibited indefinitely. However, you're more than welcome to upload and do streams of match footage! #KILLlaKILLGame pic.twitter.com/cDgyOkC0bj



— Arc System Works (@ArcSystemWorksU) July 30, 2019

Arc System Works weist via Twitter erneut darauf hin, dass Videos, Let's Plays und Streams aus dem Story-Modus von KILL la KILL - IF komplett unerwünscht und bis auf unbestimmte Zeit verboten sind. Aus dem Match-Modus dürfe man hingegen Aufnahmen machen, heißt es.Das von den Machern von Dragonball FighterZ und dem Autor des Anime, Kazuki Nakashima, entwickelte Kampfspiel ist in der vergangenen Woche auf PC (Steam), PlayStation 4 und Nintendo Switch erschienen.Produktbeschreibung: "Die Atmosphäre und der Stil der Anime-Serie wurden mit einer 3D Cell-Technologie nachempfunden! Führe verheerende Kombos aus, vernichte deine Gegner und lasse den Anime mit deinen Lieblingsszenen aus der Original-Serie erneut aufleben, in frischem Look mit atemberaubender Grafik und Filmsequenzen!"Letztes aktuelles Video: Play Guide