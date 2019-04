Darksburg: Mittelalterliche Koop-Zombiehatz für bis zu vier Spieler im Trailer - 4Players.de

Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC) Screenshot - Darksburg (PC)

Das französische Indie-Studio Shiro Games (Evoland, Northgard) gibt im folgenden Trailer einen Einblick in Darksburg . In dem kooperativen Multiplayer-Actionspiel aus der Top-Down-Perspektive schließen sich bis zu vier Spieler zusammen, um die Wellen der Untoten zurückzuschlagen, die in Darksburg ihr Unwesen treiben.Dabei können sie aus vielen Charakteren mit einzigartigen Fertigkeiten wählen: die (wenn auch nicht übermäßig) einfühlsame Klosterschwester Abigail, den gut gelaunten Gastwirt und Zombieschlächter Runolf, die sarkastische Kopfgeldjägerin Rose oder den geflüchteten Werwolf und Menschenfreund Varag. Teamarbeit und gute Reflexe sollen der Schlüssel zum Überleben in Darksburg sein.Letztes aktuelles Video: First Look Gameplay Trailer