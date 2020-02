Darksburg: Koop-Action gegen Zombies startet am 12. Februar in den Early Access

"Vier spielbare Überlebende und vier spielbare Zombies/Revenants

Fünf Karten decken alle Teile der einst friedlichen mittelalterlichen Stadt ab; sie sind in drei Umgebungen eingeteilt: der zerstörte Hafen, der Marktplatz und der Faubourg Distrikt

Alle Spielmodi, inklusive Koop gegen die KI und PvP-Modus (bei dem die Revenants die Überlebenden davor hindern, die Stadt zu verlassen) und der "Last-Stand-Modus"

Ein breites Spektrum an Fähigkeiten, Kombos und Perks, die für jeden Charakter verfügbar sind und den Spielern erlauben sich auf DPS oder die Tank-Rolle zu fokussieren"

Der Early-Access-Termin steht fest: Shiro Games ( Northgard ) wird Darksburg am 12. Februar 2020 auf Steam veröffentlichen. Das Koop-Actionspiel hat gerade erst die geschlossene Betaphase hinter sich gelassen, in der sich "tausende Spieler" durch die Zombiehorden gekämpft haben, welche die mittelalterliche Stadt Darksburg überrannt haben.In dem kooperativen Multiplayer-Actionspiel aus der Top-Down-Perspektive schließen sich bis zu vier Spieler zusammen, um die Wellen der Untoten zurückzuschlagen, die in Darksburg ihr Unwesen treiben. Dabei können sie aus vielen Charakteren mit einzigartigen Fertigkeiten wählen: die (wenn auch nicht übermäßig) einfühlsame Klosterschwester Abigail, den gut gelaunten Gastwirt und Zombieschlächter Runolf, die sarkastische Kopfgeldjägerin Rose oder den geflüchteten Werwolf und Menschenfreund Varag. Teamarbeit und gute Reflexe sollen der Schlüssel zum Überleben in Darksburg sein und um die Ziele auf den Karten zu bewältigen.Entweder spielen vier Spieler gemeinsam gegen vom computergesteuerte Gegner (PvE) oder gegen vier ander Spieler (PvP), welche die Kontrolle über besondere Zombies (Wiedergänger bzw. Revenants) übernehmen können. Die von Spielern gesteuerten Zombies haben eigene Klassen, Fähigkeiten und Kräfte, um die Menschen aufzuhalten, die die mittelalterliche Stadt zu retten versuchen.Die Early-Access-Version beinhaltet:Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer