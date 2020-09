Darksburg: Kooperative Zombie-Action der Northgard-Macher verlässt den Early Access

Am 23. September 2020 haben Shiro Games ( Northgard Evoland ) ihre kooperative Roguelite-Action Darksburg für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach gut sieben Monaten offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 5. Oktober ein satter Launch-Rabatt von 50 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 70 Prozent von 639 Reviews positiv).Der Hersteller schreibt: "Ursprünglich als Koop-Kampfspiel für 4 Spieler konzipiert, bei dem sich Spieler durch eine mittelalterliche Stadt auf der Flucht vor Zombies durchschlagen müssen, ist Darksburg jetzt zu einem Rogue-lite geworden, das zu den ganz wenigen Rogue-lites mit Koop auf dem Markt gezählt werden kann. Basierend auf dem häufigsten Community-Feedback hat das Team den Hauptspielmodus noch weiter verbessert und als Outbreak in eine prozedural generierte, unendlich wiederspielbare Koop-Kampagne mit Rogue-lite-Elementen verwandelt. Das Resultat ist ein einzigartiges, rasantes Spielerlebnis, in dem Spieler ihren Spielstil und ihre Technik jedes Mal neu anpassen müssen, wenn sie ein Leben verlieren.In Darksburg wird der Schwierigkeitsgrad und das Spielerlebnis für jede Spielergruppengröße (von 1 bis zu 4 Spielern) so angepasst, dass jeder Durchlauf immer wieder Herausforderungen bietet. Spieler können aus fünf Überlebende auswählen, die mit eigenen Fertigkeiten, passiven Fähigkeiten und Boni aufwarten, um immer wieder neue Teamkombinationen und Synergien unter den Fertigkeiten zu entdecken. Das Ziel ist die erfolgreiche Durchquerung der Stadt und ihrer einzelnen Bezirke. Dabei muss sich gegen die fiesen Eindringlinge gewehrt werden, aber auch infizierte Wiedergänger mit Superkräften mit den passenden Fertigkeiten, sowie Gegenständen und Power-ups, die auf der Reise gefunden werden können, besiegt werden.Dank des zufällig generierten Level-Aufbaus, sowie unterschiedlichster Missionsziele, Beutegegenstände und Zombie-Erscheinungen, bietet Darksburg ein unendlich wiederspielbares Erlebnis. Um den ultimativen Überlebenden zu erschaffen, kann dabei mit unterschiedlichen Builds und freischaltbaren permanenten Boni (sogenannten Curios) für den Charakter experimentiert werden. Nur wer sich heldenhaft durchschlägt, wir hier überleben! Währenddessen können Spieler außerdem Charakterskins sammeln, den herausfordernden 'Ascension'-Modus ausprobieren und ihre Kampffertigkeiten weiter verbessern."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer