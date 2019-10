Override: Mech City Brawl: Ring frei für die 3D-Robo-Action auf Switch - 4Players.de

Große Single-Player Kampagne.

2-Player-Splitscreen-Kämpfe gegen bis zu zwei weitere KI-Mechs.

Vier Spieler, ein Mech - Jeder Spieler kontrolliert ein Körperteil.

Vier Spieler, zwei Mechs - Zwei Spieler im Cockpit eines Mechs.

Online Free-For-All mit bis zu vier Spielern - Im Deathmatch kann es nur einen Gewinner geben

Modus Games hat die bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältliche 3D-Robo-Action Override: Mech City Brawl am 15. Oktober 2019 auch als Super Charged Mega Edition für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 39,99 Euro zu Buche.Zum Inhalt heißt es: "Ab Launch sind alle bereits erschienenen Add-ons und Updates verfügbar, die den Einstieg in die Cockpits der 16 Mechs noch leichter machen. Alle Mechs haben ein einzigartiges Set an Moves, Spielarten, Anpassungsmöglichkeiten und Skins. In zerstörbaren Arenen in San Francisco, Ägypten, Mexiko, Japan und der ganzen Welt können nun auch unterwegs im Party Ko-op bis zu drei Freunde herausgefordert werden."Folgende Spielmodi werden laut Hersteller geboten:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch