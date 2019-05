Gladiabots: KI-Kampfarena auf Steam eröffnet - 4Players.de

Screenshot - Gladiabots (Android) Screenshot - Gladiabots (Android) Screenshot - Gladiabots (Android) Screenshot - Gladiabots (Android) Screenshot - Gladiabots (Android) Screenshot - Gladiabots (Android) Screenshot - Gladiabots (Android) Screenshot - Gladiabots (Android)

GFX47 hat seine KI-Kampfarena Gladiabots am 22. Mai 2019 auch für PC-Spieler offiziell eröffnet und den Early Access beendet. Auf Steam wird noch bis zum 29. Mai ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (11,19 Euro statt 13,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent der über 250 Reviews positiv, in den letzten 30 Tagen waren es sogar 96 Prozent).In der Spielbeschreibung heißt es: "Gladiabots ist ein spannendes Strategiespiel, in dem du die Künstliche Intelligenz deiner Roboter entwickelst und sie für dich in die Arena schickst. Plane, teste und verbessere deine Strategie, bis du alle deine Freunde und Gegner auf der ganzen Welt besiegt hast." Mehr dazu auf der offiziellen Website und in folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer