Remnant: From the Ashes: Einblicke in die Geschichte des kooperativen Survival-Horrors - 4Players.de

Gunfire Games und Perfect World haben im Rahmen der E3 2019 einen neuen Trailer zu Remnant: From the Ashes veröffentlicht, in dem sie Einblicke in die Hintergrundgeschichte des kooperativen Survival-Horrorspiels (zur Vorschau ) geben, das am 20. August auf PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen soll.Im Mittelpunkt stehe die "Saat", eine rätselhafte und zerstörerische Macht: "Niemand weiß, was die Saat ist oder wo sie ihren Ursprung hat, aber die Überlebenden einer verwüsteten Erde können sich um eines sicher sein: Ihre Welt ist nicht die letzte, die von der Saat überfallen wird."Zudem wurde bekannt gegeben, dass Vorbesteller zusätzliche Materialien, exklusive Rüstungssets sowie die Möglichkeit erhalten, das Spiel schon vier Tage vor der weltweiten Veröffentlichung zu spielen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Story Trailer