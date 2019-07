Remnant: From the Ashes: Video stellt zwei der Hauptkulissen des Survial-Abenteuers vor - 4Players.de

Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC)

Im Rahmen der Video-Reihe "Die Welt von Remnant: From the Ashes " stellen Gunfire Games und Perfect World die Schauplätze "Station 13" und "das Labrinth" aus ihrer kooperativen Survival-Action (zur Vorschau ) für PlayStation 4, Xbox One und PC vor:Dazu heißt es von den Machern: "Für Spieler ist Station 13 in Remnant: From the Ashes wie ein Zuhause, das all jene, die die Menschheit retten wollen, vor der Saat beschützt. Diese Heimatbasis gewährt Spielern Aufwertungen, Vorräte, neue Rüstung und liefert Geschichten über eine Welt, die schon lange nicht mehr existiert. Zu Beginn der Saatinvasion wurden für die Erforschung der Weltensteine viele solcher Stationen errichtet, dank derer schließlich das Reisen zwischen verschiedenen Welten möglich wurde.Das Labyrinth ist dabei eine grenzenlose Dimension und die physikalische Verbindung zwischen verschiedenen Welten. Der Abgrund besteht aus schwebenden Inseln. Diese sind durch hängende Treppen miteinander verbunden und es wird vermutet, dass hier der Zugang zu Welten liegt, die vorübergehend von den Weltensteinen getrennt sind. Welche Geheimnisse liegen in diesem unbekannten Ort sonst noch verborgen?"