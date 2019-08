Remnant: From the Ashes: Video stellt die Sumpfwelt des Survival-Abenteuers vor - 4Players.de

Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC)

Im Rahmen der Video-Reihe "Die Welt von Remnant: From the Ashes " stellen Gunfire Games und Perfect World den Sumpf des Eisplaneten "Corsus" aus ihrer kooperativen Survival-Action (zur Vorschau ) vor, die am 20. August 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird:Letztes aktuelles Video: Die Welt von Remnant From the Ashes - CorsusDazu heißt es von den Machern: "Die Bewohner von Corsus gehören einer Sekte, dem sogenannten Iskal, an. Sie sind insektenartige Wesen, die auf dem Planeten Fuß gefasst und ihre Technologie weiterentwickelt haben, um in harten, zerstörerischen Sumpfgebieten zu überleben. Spieler müssen das Herz einer vom Iskal begehrten Bestie finden. Ihre Suche wird sie dabei durch vom Rost verfärbte, übelriechende Gewässer und nasskalte Minen führen. Auch wenn die Königin sehr gastfreundlich erscheint - die restlichen Bewohner von Corsus sind es nicht."