Passend zum Start der Third-Person-Action Remnant: From The Ashes mit Souls-Anleihen und prozedural generierten Umgebungen haben die Entwickler von Gunfire Games einen Launch-Trailer veröffentlicht, der frischen Einblick in die Spielabläufe und die Rahmenhandlung von Remnant: From the Ashes gibt.Schon auf der diesjährigen E3 hat uns Remnant: From the Ashes gut gefallen, wie in dieser Vorschau nachzulesen ist.