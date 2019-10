Remnant: From the Ashes: Hardcore-Modus im Anmarsch - 4Players.de

Perfect World Entertainment und Gunfire Games haben bekanntgegeben, dass der Survival-Horror-Titel Remnant: From the Ashes bereits mehr als eine Million Mal verkauft wurde. Zu diesem Anlass wird das Spiel am morgigen Donnerstag, 31. Oktober laut Pressemitteilung neue Spielinhalte und Belohnungen erhalten, u.a. mit dem Hardcore-Modus:"Das Spielerlebnis wird verbessert und ein neuer-Modus wird eingeführt: der Hardcore-Modus. Dieser fordert Spieler heraus, das Spiel mit nur einem Leben abzuschließen. Darüber hinaus hat das Team vonbekanntgegeben, dass 2020 weitere DLCs folgen werden.Der Hardcore-Modus ist ein neuer Spielmodus, in dem der Tod wirklich das Ende bedeutet. Die Spieler erstellen einen neuen Hardcore-Charakter und spielen bis zu ihrem ersten Tod. Danach sind sie für immer verloren. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, können Hardcore-Charaktere nur online mit anderen Hardcore-Charakteren spielen und keine zufälligen Matches erstellen. Die Spieler müssen manuell Freunde oder andere erfahrene Überlebende zu einem Spiel einladen. Die gefährlichsten Herausforderungen werden ebenfalls belohnt, da der Sieg über einen Weltboss im Hardcore-Modus neue Ringe mit mächtigen Effekten fallen lässt. Diese Gegenstände stehen allen Charakteren auf dem Account eines Spielers (alt und neu, Standard und Hardcore) zur Verfügung, nachdem sie diese erhalten haben. Dies bedeutet, dass alle zukünftigen Charaktere, einschließlich derjenigen im Hardcore-Modus, ihre Reise mit größerem Potenzial beginnen.„Ein großes Dankeschön an alle Fans, die dazu beigetragen haben, dassdieses Jahr diesen großen Meilenstein erreicht hat“, sagte Yoon Im, COO von Perfect World Entertainment. „Gunfire Games haben ein ganz besonderes Spiel geschaffen, und es ist schön zu sehen, dass Spieler daran Gefallen gefunden haben. Das Team arbeitet daran, dass das Spiel kontinuierlich interessant und anspruchsvoll bleibt. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt mit ihnen und den Fans fortzuführen.“„Die Reaktionen aufwaren überwältigend“, sagte David Adams, Präsident und Mitbegründer von Gunfire Games. „Es freut uns, dass wir Remnants Universum erweitern können. Wir sind uns sicher, dass Spieler den neuen Content, der für 2020 geplant ist, lieben werden. Wir erhalten nahezu täglich Anfragen zu anspruchsvolleren Herausforderungen und sind ganz begeistert, ihnen den Hardcore-Modus vorstellen zu können. Wir sind gespannt, wer die Fähigkeiten aufweisen wird, die Saat mit einem einzigen Leben zu besiegen!“Die neuesten Verbesserungen für den Spielerkomfort vonwerden einige der Systeme implementieren, die am häufigsten angefordert wurden, z.B. ein Kommunikationsrad mit Zugriff auf Gesten, Pings und Markierungen in der Umgebung, die Möglichkeit, den Kopfschutz auszublenden, die Deaktivierung von Tutorial-Tipps und weiteren Balanceänderungen. Die gesamten Patchnotes mit aktuellen Details können am Donnerstag auf der offiziellen Seite von hier nachgelesen werden.ist auf PC (Steam und Arc), Xbox One und PlayStation®4 verfügbar und weitere Informationen gibt es auf RemnantGame.com/de Twitter und Facebook ."