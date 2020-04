Remnant: From the Ashes: Swamps of Corsus: Erweiterung mit Überlebensmodus angekündigt

Für die PC-Version von Remnant: From the Ashes wird am 28. April 2020 die Download-Erweiterung "Swamps of Corsus" erscheinen (Preis: 9,99 Euro). Die Veröffentlichung der Erweiterung für PS4 und Xbox One folgt zu einem späteren Zeitpunkt.Swamps of Corsus wird von Perfect World Entertainment und Gunfire Games so beschrieben: "Die Spieler kämpfen in einer aktualisierten Version der Sümpfe von Corsus ums Überleben und erhalten mit dem Überlebensmodus einen neuen Rogue-like-Spielmodus [auch im Multiplayer spielbar]. Im neuen Modus beginnen die Spieler ihre Reise mit nur einer Pistole und etwas Altmetall. Diejenigen, die mutig genug sind, sich dieser intensiven Herausforderung mit einem einzigen Leben zu stellen, werden zufällig durch korrupte Weltensteine zu verschiedenen Biomen reisen, um epische neue Belohnungen zu erhalten, während sie gegen wahnsinnig schwierige Bosse und Gegner kämpfen, um zu überleben. Spieler, die sich mit dem erweiterten Biom der Sümpfe von Corsus beschäftigen, finden neue Story-Inhalte wie Quests und Ereignisse, ein riesiges Arsenal an mächtiger Ausrüstung zum Sammeln - einschließlich Waffen, Rüstungen, Mods und Eigenschaften - und viele harte Gegner, die es zu besiegen gilt."Darüber hinaus wird ein kostenloses Update mit neuen Bossen in der Corsus-Kampagne, dem Schwierigkeitsgrad "Apocalypse", "Glowing Fragments" als Währung für neue Rüstungsskins sowie diversen Verbesserungen und Balance-Anpassungen zeitgleich zur Verfügung stehen ( Details ).Letztes aktuelles Video: Swamps of Corsus Teaser-Trailer