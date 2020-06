Remnant: From the Ashes: Erweiterung "Subject 2923" schließt die Handlung ab

"Neuer Kampagnenmodus - Testperson 2923: In dieser neuen Kampagne entdecken Spieler die Ursprünge 'der Träumer' und in welchem Zusammenhang sie mit der gefürchteten Saat stehen. Zudem setzen sie die Geschichte von Remnant: From the Ashes fort, indem sie zur Hauptstation und an andere neue Orte reisen.

Neue Zonen, Bosse und Quests: Von ländlichen Gebieten und einer verlassenen Militärbasis auf der zerstörten Erde bis zu den frostigen und unerbittlichen Höhen der Gebirgswelt von Reisum - die Spieler stellen sich neuen intensiven Herausforderungen und setzen den Kampf ums Überleben fort.

Überlegene Feuerkraft: Spieler rüsten ihre Charaktere aus, um diese gefährlichen neuen Erlebnisse zu bewältigen - sie wählen aus einer Vielzahl an neuen Waffen und Modifikationen, neuen Rüstungssets und Skins sowie neuen Schmuckstücken aus.

Updates für Überlebens-, Abenteuer- und Hardcore-Modus: Im Überlebens- und Abenteuermodus warten neue Gefahren, da Monster, Dungeons und Bosse von Reisum dynamisch hinzugefügt werden - während der Hardcore-Modus eine Reihe neuer Belohnungen enthält."

Für Remnant: From the Ashes ist der zweite und letzte DLC "Subject 2923" für den 20. August 2020 angekündigt worden. Außerdem erscheint am gleichen Tag die Remnant: From the Ashes - Complete Edition, die das Basisspiel und die DLCs Swamps of Corsus und Subject 2923 enthält.Subject 2923 enthält den neuen Kampagnenmodus "Testperson 2923", der die postapokalyptische Handlung beenden wird. Die Erweiterung bietet drei weitere Gebiete, sechs Bosse und neue Waffen, Schmuckstücke, Rüstungssets etc.Letztes aktuelles Video: Subject 2923 Ankündigungstrailer"In Remnant: From the Ashes - Subject 2923 kämpfen die Überlebenden weiter für die Menschheit und vernichten die gefürchtete Saat. In dem neuen Kampagnenmodus gehen Spieler den Ursprüngen des Träumerprogramms auf den Grund und finden dessen Zusammenhang mit der Saat heraus. Nach dem Untergang des Träumers sind die Straßen nun friedlicher und mehr Menschen wagen es, durch die Stadt zu streifen. Die Hoffnung der Menschen wurde wieder geweckt, aber die Erde ist noch nicht ganz von der Saat befreit. Während Spieler die letzten Orte der Saat suchen, treffen sie auf unerwartete Verbündete, durchqueren unbekannte Zonen, Dimensionen und überwinden neue Gefahren, um diese böse Macht ein für alle Mal auszulöschen. Dieses neue Abenteuer wird sich in der rauen Wildnis der Erde und jenseits dieser abspielen. An jenen Orten erledigen Spieler neue Aufgaben, erwerben neue Ausrüstung und bezwingen neue Gegner und Bosse."Features von Subject 2923: