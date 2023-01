Remnant: From the Ashes: Nintendo Switch-Version des Soulslike-Shooters erscheint in Kürze

Remnant: From the Ashes – Schweißtreibende Schusswechsel auf der Nintendo Switch

Mehr als nur Überreste: Remnant geht in die zweite Runde

, dass der Soulslike-Shooterbald auch auf der Nintendo Switch sein Pulver verschießt.Bei der ersten Ankündigung hielt man sich mit dem Release-Termin zurück, obwohl Remnant bereits 2019 für den PC und andere Konsolen erschien. Nun lieferten die Verantwortlichen nach und verrieten, wann sich frustresistente Fans für den Startschuss bereit machen dürfen: Demnach können Spielerrollen, rennen und um ihr Leben schießen.Abseits des Release-Termins gibt es aber keine Neuigkeiten zur Nintendo Switch-Fassung von Remnant: From the Ashes. Weiterhin schweigt man zu etwaigen grafischen Einschränkungen oder einer möglicherweise niedrigeren Framerate – angesichts der schwächeren Hardware vom Handheld-Hybriden haben interessierte Käufer da nämlich sicher ihre Bedenken.Auch hinsichtlich der DLCs gibt es keine Auskünfte: Ob Swamps of Corsus und Subject 2923 enthalten oder überhaupt erhältlich sein werden, steht aktuell noch in den Sternen. Da Remnant: From the Ashes auf der Nintendo Switch genau wie auf den anderen Plattformenkosten wird, ist aber wohl mit der regulären und DLC-losen Fassung zu rechnen.Spielerisch erwartet euch auch auf der Hybrid-Konsole ein Third-Person-Shooter mit eindeutigen Soulslike-Anleihen. Die prozedural generierten Level und unterschiedliche Bosse sollen für Abwechslung sorgen, wer alles sehen will, muss also mehr als einen Durchgang einplanen. Die Bedrohung durch korrumpierte Wurzelwesen kann dabei alleine oder mit bis zu zwei weiteren Spielern aufgehalten werden.Während ihr auf den Nintendo Switch-Release am 21. März wartet, empfehlen wir noch einmalauf den anderen Plattformen. Trotz einem eher gemächlichen Einstieg hinsichtlich Story und Charakteren bescheinigten wir dem Soulslike-Shooter eine spielerisch überzeugende Mischung aus Erkundung und pulsierenden Schusswechseln.Wer Remnant: From the Ashes samt Erweiterungen bereits in- und auswendig kennt und auf neues Futter vom Entwicklerstudio Gunfire Games wartet, der darf sich im Laufe des Jahres auf einen Nachfolger freuen.soll auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X | S erscheinen, und zwar vorraussichtlich noch 2023.