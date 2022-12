Sonic: Der blaue Igel soll auch nächstes Jahr wieder Vollgas geben

Sonic: Nicht nur neue Inhalte für Frontiers geplant

Das Sonic Cinematic Universe wird ausgebaut

Jedes Jahr bittet das japanische Videospielmagazin Famitsu kurz vor Silvester eine ganze Reihe an wichtigen Entwicklern aus der Branche zum Interview und fragt nach Ambitionen, Vorsätzen und Wünschen für die darauffolgenden 12 Monate.Dieses Mal haben sich sogar 141 Spielemacher eingefunden und Famitsu die gestellte Frage mal mehr, mal weniger ausführlich beantwortet. Unter ihnen befand sich auch Takashi Iizuka, seines Zeichens Vizepräsident vom Sonic-Franchise bei Sega. Im Interview gab er zumindest einen kleinen Ausblick darauf, was Igel-Fans 2023 erwartet (übersetzt von Gematsu ).„Das letzte Jahr war das größte Jahr in der Geschichte von Sonic, einschließlich der Veröffentlichung des Film-Sequels, den neuen Spielen Sonic Origins und Sonic Frontiers sowie der Netflix-Serie Sonic Prime. Wir bereiten eine zweite Welle vor, um Fans weiterhin glücklich zu machen und diesen Schwung auch mit nach 2023 zu nehmen“, erklärte Iizuka.Was genau sich hinter dieser zweiten Welle verbirgt, verriet der Chef vom Entwicklerstudio Sonic Team natürlich noch nicht und auch sonst ging er kaum ins Detail. Er versprach aber, dass nicht nur Sonic Frontiers -Fans 2023 auf ihre Kosten kommen werden: „Wir haben bereits zusätzliche Inhalte für Sonic Frontiers angekündigt, aber auch abseits davon gibt es noch eine Menge, also freut euch bitte darauf.“Wer mit dem Open World-Abenteuer des blauen Igels seinen Spaß hat, darf sich aber angesichts der bereits angekündigten Updates für Sonic Frontiers anschnallen: Mit einem Foto-Modus, neuen Herausforderungen und sogar einem neuen Story-Abschnitt inklusive Tails, Knuckles und Amy als spielbare Charaktere erwarten Fans 2023 eine Menge an Gründen, um den Starfall-Inseln erneut einen Besuch abzustatten.Wer Sonic nicht nur selber steuern, sondern sich auch mal zurücklehnen möchte, um dem blauen Igel auf der Leinwand zuzuschauen, der darf sich ebenfalls auf die Zukunft freuen. Die von Iizuka erwähnte Animationsserie Sonic Prime auf Netflix ist zwar bereits seit Anfang Dezember verfügbar, es folgen aber noch weitere filmreife Abenteuer.So ist der dritte Film rund um Segas Maskottchen bereits in Arbeit und wird erneut mit den Freunden und Widersachern des Sonic-Universums am 20. Dezember 2024 auf der Leinwand eures lokalen Lichtspielhauses zu sehen sein. Auch eine Live-Action-Serie wolle man produzieren, in der dann der rote Draufgänger Knuckles im Mittelpunkt steht.