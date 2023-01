Sonic: Nächstes Spiel möglicherweise ohne Signature-Move des blauen Igels

Sonic: Frontiers-Director plaudert aus dem igeligen Nähkästchen





ブーストは、このゲームの制作を開始する時に、ありかなしか、すごく悩んで採用を決めました。次回作では、ブーストを使わないソニックゲームにチャレンジしたいと、今でも考えています。

ãŠæ°—ã«å ¥ã‚Šã®å·¨å¤§ãƒœã‚¹ã¯ã€æœ€åˆã¨2番目のヤツです。



— Morio Kishimoto (@moq_46) January 23, 2023

Sonic und Sega blicken in die Zukunft

Trotz mittelprächtiger Kritiken konntebei vielen Fans punkten und brachte Segas schnelles Maskottchen zurück auf die Bildfläche, wo es sich der blaue Igel so richtig gemütlich gemacht hat.Auch in Zukunft dürfen wir nämlich großes vonerwarten: Für Frontiers hat man bereits zahlreiche Updates mit neuen Inhalten angekündigt, die allesamt dieses Jahr erscheinen sollen. Was danach kommt, ist zwar noch unklar, doch wenn es nach Frontiers-Director Morio Kishimoto geht, könnte Sonic im nächsten Franchise-Ableger überraschenderweise seinenTatsächlich habe er schon bei Sonic Frontiers überlegt, dem Igel seinenzu rauben, verrät Kishimoto auf Twitter . Gründe dafür gibt er nicht an, erzählt aber, dass er sich nach reiflicher Überlegung doch für die Nutzung und nicht dagegen entschieden habe – wie Fans im fertigen Spiel natürlich selbst festgestellt haben.In Zukunft möchte sich Kishimoto mit dieser Frage aber erneut beschäftigen: Der nächste Sonic-Titel, an dem der Director beteiligt sein wird, könnte daher tatsächlich ohne Temposchub auf Knopfdruck entwickelt werden und den blauen Igel auf andere Art und Weise zu Höchstgeschwindigkeit auflaufen lassen. Einen Alternativvorschlag lieferte Kishimoto in seinem Tweet allerdings nicht mit.Auch wenn Sonics Repertoire heutzutage kaum noch ohne Boost-Move vorstellbar ist, hat er diese Beschleunigungsmöglichkeit längst nicht immer besessen. 2005 ineingeführt, hat sich das manuelle Gaspedal vor allem in 3D-Ablegern von Sonic als nützlich erwiesen, damit Spieler auch bei Tempoverlust jederzeit zur maximalen Geschwindigkeit zurückkehren konnten.Doch nicht jeder ist Fan der Mechanik: Viele Fans wünschen sich die natürliche Art der Beschleunigung aus alten Sonic-Spielen oder dem beliebtenzurück, die auf Sonic zugeschnittenes Leveldesign verlangt. Vielleicht möchte Kishimoto in einem zukünftigen Ableger ja genau zu diesen Wurzeln zurückkehren.Dass uns Sonic auch in Zukunft begleiten wird, steht jedenfalls außer Frage. Abgesehen von dem, bei dem unter anderem Tails, Amy und Knuckles als spielbare Charaktere samt neuer Story auf Fans warten, hat Entwickler und Publisher Sega nämlich noch einige weitere Ideen für den blauen Igel in petto.Vor nicht mal einem Monat kündigte Sega-Vizepräsident Takashi Iizuka im Jahresend-Interview mit den japanischen Kollegen von Famitsu an,, nachdem 2022 schon in vielerlei Hinsicht das Jahr des Igels war. Inwiefern genau wie dem blauen Ball beim Beschleunigen zuschauen dürfen, wollte er aber noch nicht verraten.