Dead or School: Anime-Action in einem von Zombies überrannten Tokio hat den Early Access hinter sich gelassen - 4Players.de

Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC)

Am 3. Juni 2019 haben die japanischen Entwickler von Studio Nanafushi die Early-Access-Phase ihres Action-Rollenspiels Dead or School auf Steam beendet, wo es aktuell für 20,99 Euro erworben werden kann. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 91 Prozent von über 500 Reviews positiv).In Dead or School verschlägt es den Spieler in ein von Zombies überranntes Tokio, deren überlebende Einwohner sich vor Jahren in den Untergrund zurückgezogen haben. Von Erzählungen ihrer Großmutter inspiriert, drängt es die unter der Erde herangewachsene Hisako eines Tages an die Oberfläche, wo sie sich den Untoten mit athletischen Fähigkeiten und selbst gebauten Waffen in Hack'n'Slash-Manier entgegenstellt. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Steam Early Access Trailer