Dead or School: Apokalyptische Anime-Action schlitzt sich auf PS4 und Switch

Studio Nanafushi und Marvelous werden das bereits für PC erschienene und auf Steam bislang "sehr positiv" bewertete Action-Rollenspiel Dead or School am heutigen 13. März 2020 auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Der Download via eShop und PlayStation Store wird jeweils 29,99 Euro kosten. Darüber hinaus wird der Titel aber auch als Boxversion im Handel erhältlich sein.Spielbeschreibung des Herstellers: "In diesem rasanten 2,5D-Abenteuer schließt du dich Hisako und ihrem Kampf gegen die Zombies an, die Tokio überrennen, und hilfst ihr dabei, ihr Recht auf ein normales Schulleben zu verteidigen. Die Zombieapokalypse hat Hisako gezwungen, in den Untergrund zu gehen und sie kennt sich mit der Welt da oben nicht gut aus. Als sie Geschichten über die Schulen hört, die es einst gab, zieht sie die Schuluniform ihrer Großmutter an und greift zu den Waffen. Ihr Ziel: endlich eine Schülerin zu werden!Nutze die U-Bahn, um Tokio zu durchqueren und kultige Orte wie Shinjuku, Asakusa und Roppongi zu besuchen. Kämpfe mit deinen Nah- und Fernkampftechniken gegen grausige Bosse. Du kannst Hisakos Waffen und Fähigkeiten verbessern, um sie noch zerstörerischer zu machen. Gegenstände, die du unterwegs einsammeln kannst, zeigen dir, was hinter der Zombieapokalypse steckt. Wird Hisako die Erlösung in der SCHULE finden, oder ist die Welt einfach nur TOT? Finde es heraus in DEAD OR SCHOOL!"Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Switch