The Walking Dead: Saints & Sinners : Trailer zum VR-Überlebenskampf erläutern Story und Überlebenstechniken

In zwei aktuellen Trailern zum Action-Adventure The Walking Dead: Saints & Sinners erläutert Skydance Interactive u.a. die neue Story, Figuren und Entscheidungen im New Orleans, in dem man sich rund ein Jahr nach dem Ausbruch wiederfindet. Auch die politischen Ideologien der Fraktionen spielen eine Rolle:Handfester geht es im Survival-Trailer zur Sache: Dort wird erläutert, wie offensiv oder auf leisen Sohlen Walker erlegt werden oder wie geopferte Überlebende als Ablenkung dienen können. Auch die Auswirkung von Krankheiten sowie moralischen Bedenken werden thematisiert: The Walking Dead: Saints & Sinners wird am kommenden Donnerstag, 23. Januar 2020 für HTC Vive, Oculus Rift und Valve Index (laut Steam ) sowie Oculus Quest erscheinen.