The Walking Dead: Saints & Sinners : Entwickler melden sich zu den Umsetzungen für PSVR und Oculus Quest

PSVR coming Spring 2020, Quest coming Q4 2020.



— TWD Saints & Sinners (@WalkingDeadVR) January 24, 2020

Der bereits für PC-VR erhältliche Überlebenskampf The Walking Dead: Saints & Sinners wird im Laufe des Frühjahrs 2020 für PlayStation VR erscheinen - und im vierten Quartal für Oculus Quest - das hat Entwickler Skydance Interactive auf Twitter verkündet:Saints & Sinners spielt drei Jahre nach dem Ausbruch. Die Stadt New Orleans ist überschwemmt und von einer Horde von Walkern umgeben, was eine Flucht fast unmöglich macht. Die Stadt ist in mehrere Viertel unterteilt, die nur mit dem Boot erreichbar sind und von einer Fraktion mit dem Namen "The Tower" kontrolliert werden. Da aber langsam die Vorräte zur Neige gehen, greift "The Tower" zu härteren Mitteln, woraufhin sich die Fraktion "The Reclaimed" gebildet hat, die hauptsächlich auf Gewalt setzen. Jeder, der keiner Fraktion angehört, muss für sich selbst sorgen. Die Konflikte in der Stadt werden durch ein Gerücht angeheizt, das besagt, dass es einen Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges geben soll, in dem sich haufenweise Lebensmittel, medizinische Hilfsgüter und Waffen befinden sollen ...Letztes aktuelles Video: Der Einstieg Valve Index