The Walking Dead: Saints & Sinners : Schroffer Zombie-Überlebenskampf hat PSVR erreicht

"Stelle dich allen Schrecken, die die Lebenden und die Toten in diesem neuen VR-Abenteuer aus dem Universum von The Walking Dead zu bieten haben. Reise durch die Ruinen des von Streunern verseuchten New Orleans. Kämpfe, schleiche, plündere und überlebe von Tag zu Tag, während du das Geheimnis um diese Stadt aufdeckst. Begegne verzweifelten Fraktionen und einsamen Überlebenden und finde heraus, ob sie Freund oder Feind sind. Egal ob du anderen hilfst oder dir nimmst, was du kriegen kannst – alle deine Entscheidungen haben Konsequenzen. Was für einen Überlebenden werden die Menschen von New Orleans in dir sehen?



Erkunde New Orleans in einem offenen Horror-Überlebensabenteuer.



Plündere die Stadt, um Waffen, Nahrung, Werkzeuge und Hinweise zu finden.



Sei auf der Hut vor den Lebenden und den Toten: jedes laute Geräusch wie z. B. ein Schuss wird Aufmerksamkeit erregen.



Stelle aus alten Materialien provisorische Ausrüstung her: Klingen, Waffen, Medizin und vieles mehr."

Einfach gestrickte Schießbuden gibt es in VR wie Sand am Meer, doch Skydance Interactive will mit The Walking Dead: Saints & Sinners das bedrohliche Gefühl eines Überlebenskampfes in der Virtuellen Realität einfangen. Bereits im Februar schlichen wir uns auf leisen Sohlen durch den Test für Oculus Rift S und Valve Index - seit gestern ist das Spiel auch für PSVR verfügbar Wer es actionlastiger mag, kann übrigens auch The Walking Dead Onslaught VR von Survios im Auge behalten, welches laut Oculus-Store "bald" erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg Valve Index