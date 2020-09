The Walking Dead: Saints & Sinners: Der VR-Horror weitet sich auf Oculus Quest aus

Am 13. Oktober 2020 wird Skydance Interactive den bereits für Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und PlayStation VR erhältlichen Survivial-Horror The Walking Dead: Saints & Sinners auch für Oculus Quest veröffentlichen , wie im Rahmen der Facebook Connect bekannt wurde:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer QuestAuf Oculus Rift S und Valve Index urteilte Jan seinerzeit im Test : "Ich kenne kaum ein Spiel, in dem mir die Gegner so viel Respekt einflößen wie in The Walking Dead: Saints & Sinners! In VR kommen mir die untoten „Walker“ nicht nur unangenehm nah, sondern lassen sich zudem leider nur unzuverlässig abschütteln. Die knappen Ressourcen und der Fokus aufs Crafting sorgen ebenfalls für Spannung auf den Beutezügen durch das detailverliebt inszenierte New Orleans."