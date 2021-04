The Walking Dead: Saints & Sinners: Kostenloses "Aftershocks"-Update startet im Mai

Besitzer von Skydance Interactives VR-Erfolgstitel The Walking Dead: Saints & Sinners können sich auf Nachschub freuen: Das kostenlose "Aftershocks"-Update des Überlebenskampfes erscheint am 20. Mai - was im Rahmen des Oculus Gaming Showcase verkündet wurde.Doch nicht nur Rift- und Quest-Nutzer bekommen das Extra: Gegenüber Uploadvr.com hat der Hersteller bestätigt, dass das Inhalts-Update auch für sämtliche andere Plattformen veröffentlicht wird - also für PlayStation VR und alle unterstützten SteamVR-Headsets. Die frischen Inhalte sollen mehrere Stunden lang unterhalten und neue Missionen, Sammelkram sowie Überlebens-Werkzeuge mit sich bringen. Sie sind allerdings nur für jene Spieler zugänglich, welche die Haupt-Kampagne bereits durchgespielt haben.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Quest