The Cycle: Erster Alphatest des kompetitiven Quest-Shooters startet Ende März - 4Players.de

Der erste Alphatest von The Cycle wird vom 28. bis zum 30. März 2019 stattfinden. Interessierte Spieler können sich im Epic Games Store oder über die offizielle Website für den dreitägigen Testlauf anmelden. Der Alphatest wird in Englisch, Deutsch und Russisch spielbar sein. The Cycle wird im Laufe des Jahres im Epic Games Store erscheinen."Wir freuen uns sehr darüber, die langjährige Partnerschaft mit Epic weiter auszubauen und auf eine neue Stufe zu heben. Durch die Einführung von The Cycle im Epic Games Store erhält diese neue Vertriebsplattform ein weiteres einzigartiges Produkt, während unser Studio einen großen Schritt nach vorne macht, da Yager nun als Self-Publishing-Entwickler dieses Online-Spiel unabhängig und autark betreiben kann", sagte Gründer und Geschäftsführer Timo Ullmann. "The Cycle ist ein einzigartiges Spiel, welches eine erfrischende, neue Perspektive für Multiplayer-Shooter liefert, in dem es kompetitive und kooperative Elemente miteinander verschmilzt. Einen ersten Vorgeschmack kann man schon am Ende dieses Monats bekommen."The Cycle wird als Match-basierter Multiplayer-Shooter beschrieben, in dem man Aufträge/Quests in einer offenen Sci-Fi-Welt löst - allerdings soll es "schlecht für die Gesundheit sein", wenn man länger als 20 Minuten auf dem Planeten Fortuna 3 bleibt, da dort ein Sturm tobt. Dabei steht man im Konkurrenzkampf zu anderen Spielern, die ebenfalls ihre Aufträge - wie z. B. Rohstoffe abbauen - auf dem Planeten absolvieren wollen. Intern wird das Spiel als "Competitive Quester" (PvPvE) bezeichnet. 20 Spieler und sehr viel mehr Alien-Monster soll es pro Match geben. Man spielt also gegen computergesteuerte Gegner und mit bzw. gegen menschliche Spieler.Ein breites Arsenal an Waffen und Ausrüstung soll zur Verfügung stehen. Außerdem kann neue Ausrüstung mit Credits zwischen den Missionen kaufen. Letztendlich wird eine große Auswahl an Gegenständen versprochen, mit denen man seinen Charakter auf seinen individuellen Spielstil zuschneiden kann. Das Abschließen der eigenen PvE-Aufträge gibt mehr Punkte für die Rangliste, aber gleichzeitig kann man menschliche Gegner davon abhalten, ebenfalls Aufträge zu vervollständigen und so sicherstellen, dass sie in der Rangliste nicht weiter nach oben klettern. Details zur Geschäftsmodell (Free-to-play oder Pay-to-play) wurden nicht genannt.Letztes aktuelles Video: GDC 2019 Gameplay Trailer