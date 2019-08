The Cycle: Early-Access-Start und neues Video zum Sci-Fi-Shooter der Spec-Ops-Macher - 4Players.de

Der Match-basierte und laut Hersteller während der Alpha-Phase von mehr als 250.000 Spielern getestete Sci-Fi-Shooter The Cycle vom Berliner Entwicklerstudio Yager ( Spec Ops: The Line ) ist am 20. August 2019 mit dem "Crime & Punishment"-Update (neuer Duo-Modus, neues Kopfgeldjägersystem, neue Heat-Map und mehr) via Epic Games Store in den Early Access gestartet, wo er kostenlos (free to play) heruntergeladen werden kann.Über das Spiel selbst schreiben die Macher: "The Cycle ist ein rundenbasierter First-Person-Shooter mit tonnenweise PvEvP-Action, Aufträgen und der Möglichkeit, Waffen aufzurüsten sowie neue Fähigkeiten zu erlangen. Dabei ist es nicht nur die Aufgabe, als Prospektor alle anderen Spieler zu übertreffen, sondern auch am Ende jeder Runde der exotischen, von Aliens dominierten Wildnis des Planetens Fortuna III lebendig zu entkommen.Spieler treten gegen andere Prospektoren an oder verbünden sich mit ihnen, um Ressourcen zu sammeln, feindliche Lebensformen zu vernichten und dabei auch noch reich zu werden all dies bevor sie von der Spielwelt, ihren Rivalen oder sogar von ihren vermeintlichen Verbündeten getötet werden. Jeder entscheidet ganz für sich allein: Alleingang, Teamspiel mit Freunden oder unsichere Allianzen mit Fremden. Unausweichlich ist dabei der tödliche Sturm, der in bestimmten Zyklen über den Planeten fegt. Wer nicht rechtzeitig am Rundenende im zentral gelegenen Evakuierungsschiff ist, wird durch die tödlichen Strahlen des Sturms vernichtet. Durch dieses geographische Zusammenführen aller Spieler ist es auch schlichtweg unmöglich, allen Rivalen auf Dauer auszuweichen. Ein spannendes Rundenfinale in diesem taktischen PvEvP ist also vorprogrammiert. The Cycle bietet eine kompetitive Multiplayer-Erfahrung, bei der jeder überleben kann, aber die Möglichkeiten, wie die Herausforderer zum Ziel kommen, unterscheiden sich massiv." Hier aktuelle Spielaufnahmen:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer