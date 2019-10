The Cycle: Vollversion des Sci-Fi-Shooters der Spec-Ops-Macher startet mit Season 1 - 4Players.de

"The Cycle ist ein kompetitiver Quest-Shooter (PvEvP) mit einer Gameplay-Kombination, die es noch nie zuvor gab: ein PvE-Kampf auf dem Planeten Fortuna III gegen seine garstigen Kreaturen in Kombination mit mörderischen Multiplayer-Gefechten (PvP) um die Herrschaft über Rohstoffe. Spieler treten gegen andere Spieler an oder kämpfen im Team, um so viele Rohstoffe wie möglich zu sammeln und Fortuna III zu entkommen, bevor der Planet alles Leben aus jedem quetscht, der sich noch darauf befindet. Ein vollständiger Game-Guide ist hier. The Cycle kann ab sofort kostenlos im Epic Games Store für Windows PC heruntergeladen werden. Das Spiel ist in sechs Sprachen einschließlich Deutsch verfügbar.







Season 1 und der Fortuna Pass



Mit dem Start der Season 1 kommt der Fortuna Pass zusammen mit zwei komplett neuen Charakteren, den Archetypen Draufgänger und Veteran. Der Fortuna Pass ist ein Season Pass in zwei Stufen: Es gibt den silbernen Standardzugang sowie den Gold-Level-Access, der für die In-Game-Währung gekauft werden muss. Diese Währung, Aurum, kann ab sofort im neu eröffneten In-Game-Shop erworben werden.



Durch Erfüllen von Herausforderungen leveln Spieler den Fortuna Pass bis maximal Level 100 und erhalten Belohnungen, die alle ausschließlich kosmetische Items sind und das Gameplay in keinster Weise beeinflussen. Die Anzahl der Belohnungen wird durch die Passstufe bedingt: Mit Gold Level Access bekommen Spieler in jedem der 100 Level Belohnungen, während es in der kostenlosen Variante in 30 der 100 Level Belohnungen gibt. Spielentscheidende Ausrüstung und Upgrades können nach wie vor nur erspielt und nicht gekauft werden. Typische Items sind:



- Neue Waffenskins und -beschichtungen

- Neue Emotes

- Neue Nahkampfwaffen (beeinflussen das Gameplay ebenfalls nicht)

- Neue Todesposen

- Banner: Prospektoren können mit einem eigenen Banner ihre Bereiche markieren"

