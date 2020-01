The Cycle: Ranked-Modus strafft den Spielverlauf, Space Station soll neuer Treffpunkt werden

Yager hat seinen "kompetitiven Quest Shooter" The Cycle um einen Ranked-Modus erweitert, der den Überlebenskampf stärker betont als das bisherige Spiel. Denn Aufträge und Story-Missionen sind in diesem Modus nicht vorhanden, Ausrüstung findet man ebenso wenig. Es geht einzig und allein darum, sämtliche Kontrahenten auszuschalten.Einen Rahmen erhalten Ranked-Partien durch das vom spielerischen Erfolg abhängige Erhöhen des Prospektor-Rangs und wer den aktuell höchsten (Prestige) erreicht, darf sein Profil mit entsprechenden Bannern schmücken. Das Matchmaking berücksichtigt die Ränge dabei nicht, die Entwickler weisen aber darauf hin, dass sich das in Zukunft ändern kann.Während die Ranglistenpartien derzeit nur Squads zur Verfügung stehen, sollen sie in der kommenden Woche ausschließlich für Duos freigeschaltet werden. Für Solisten ist Ranked derzeit nicht gedacht. Yager will bei der Entwicklung allerdings mit seinen Spielern zusammenarbeiten: "[...] in welche Richtung sich die Ranglistenspiele entwickeln werden, hängt stark vom Feedback der Spieler und ihren Gameplay-Statistiken ab", heißt es in der Pressemitteilung.Ebenfalls in Zukunft soll die frisch eingeführte Space Station ein Sammelpunkt werden, an dem man Werkstätten, Geschäfte und Möglichkeiten des sozialen Austauschs findet. Die mit dem letzten großen Update eingeführte, noch weitgehend funktionslose Lobby stellt also nur einen ersten Schritt dar.Letztes aktuelles Video: Season 1 - The Lost Prospector