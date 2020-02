The Cycle: Season 2 mit neuer Karte und zwei weiteren Archetypen gestartet

Neue Season, neues Glück: Das Berliner Entwicklerstudio Yager hat die zweite Season im kompetitiven Questshooter The Cycle eröffnet. In Season 2 wird der Planet Fortuna III mit der neuen Karte "Crescent Falls" erweitert, die vier unterschiedliche Biome bietet. Die neue Karte ist größer und offener gestaltet. Season 2 läuft drei Monate lang und bietet tägliche, wöchentliche sowie saisonale Herausforderungen, um den Season Pass aufzuleveln und neue Belohnungen freizuschalten."Der neue Season Pass kommt in zwei Stufen: Der kostenfreie Pass beschert Prospektoren über 50 Belohnungen, während die Gold-Version Zugriff auf über 180 Goodies gewährt Der Gold-Season-Pass enthält alle Belohnungen der kostenlosen Variante, darunter Emotes, Banner, Charakter-Anpassungsmöglichkeiten sowie Skins und Beschichtungen für Waffen und Ausrüstung. Darüber hinaus bietet er vollkommen neue Möglichkeiten zur Individualisierung der Drop Pods, neue Fahrzeugtypen und sogar Nahkampf-Schwerter. Außerdem runden zwei neue Charaktere den Season Pass ab: Begrüßt feierlich den stark gepanzerten Korolev-Paladin sowie die Unruhestifterin, eine Revolverheldin, die ihren Finger stets am Abzug hat. Mit diesen Neuzugängen steigt die Anzahl an spielbaren Charakteren auf insgesamt 11", erklären die Entwickler."Erst vor zwei Wochen hat Yager eine erste Version der Space Station (eine 3D-Lobby, in der sich Spieler treffen und miteinander interagieren können) sowie den Ranked Mode eingeführt - damit hat The Cycle deutlich mehr Wettbewerbscharakter hinzugewonnen. Alle Spieler starten im gleichen Prospektor-Rang und versuchen aufzusteigen, indem sie ihre Matches bestmöglich abschließen. Auf diese Weise sichern sie sich den 'Prestige-Prospektor-Rang' und erhalten so exklusive Banner. Alle zufälligen oder auf Glück basierenden Gameplay-Elemente wurden dabei zugunsten des Skill-basierten Wettbewerbs entfernt. Die erste Ranked Season läuft noch bis Ende Februar. Darüber hinaus will Yager demnächst weitere Verbesserungen speziell für passionierte PvP-Spieler vorstellen."Der kompetitive Questshooter (PvEvP) The Cycle ist als Free-to-play-Titel exklusiv im Epic Games Store erhältlich.