The Cycle: Early-Access-Ende und Steam-Release verschoben; Season 3.5 zur Überbrückung

Eigentlich sollte The Cycle von Yager den Early Access im 4. Quartal 2020 (wahrscheinlich im Dezember) hinter sich lassen und dann auch auf Steam erscheinen. Bisher ist der kompetitive Quest-Shooter (Free-to-play) nur im Epic Games Store erhältlich. Aber durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie verschieben die Entwickler die geplante Veröffentlichung auf April bis Juni 2021 und versuchen die Zeit bis zum Release mit Season 3.5 zu überbrücken."Da sich 90% der Belegschaft weiterhin im Home-Office befinden und darüber hinaus größere Umbauten am Basis-Spiel getätigt werden, die weit über den Rahmen einer normalen Season hinausgehen, muss der Steam Release auf das zweite Quartal 2021 verschoben werden. Der Release auf Steam war der ursprünglich geplante Zeitpunkt, zu dem die inhaltlich komplett überarbeitete Version von 'The Cycle' veröffentlicht werden sollte", heißt es in der Ankündigung."Die Entscheidung zur Verschiebung ist uns nicht leichtgefallen, jedoch steht die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu jeder Zeit im Vordergrund. Auch haben wir uns bewusst gegen eine intensive Crunchphase entschieden, um die zeitlichen, Pandemie-bedingten Defizite zu kompensieren", so Henning Schmid von Yager.Am 9. Dezember 2020 wird die aktuelle Season 3 zur Season 3.5 mit bereits fertiggestellten neuen Inhalten. Die Spielerschaft erhält ebenfalls 50 neue Levels im Fortuna Pass.Letztes aktuelles Video: Season 3 Stormchasers Launch Trailer