The Cycle: Frontier: Server des Free2Play-Shooters werden im September abgeschaltet

The Cycle: Frontier – Drei Seasons, dann war Schluss





Längst kein Einzelfall

Das aus Berlin stammende Studio Yager wollte mitim noch recht jungen Genre dereinen Erfolg landen. Jetzt, nur rund ein Jahr nach dem finalen Release, ist dasaber schon besiegelt: In wenigen Monaten werden die Server heruntergefahren.Genauer gesagt wird The Cycle: Frontier ameingestellt. Bis dahin ist der Shooter weiterhin spielbar, aber Echtgeldeinkäufe sind bereits jetzt nicht mehr möglich. Der Grund für die Einstellung ist dabei wie so häufig das Ausbleiben von genügend Spielern, denn schlussendlich rentiert sich The Cycle: Frontier nicht für Yager."Heute müssen wir leider schweren Herzens eine schwierige Nachricht überbringen", schreibt das Berliner Entwicklerteam auf der Spielwebseite zu The Cycle: Frontier. Nach langer Überlegung habe man den Entschluss gefasst, den Shooter dauerhaft einzustellen, da die Weiterentwicklung "finanziell nicht tragbar" sei. Aus diesem Grund werden die Server im September heruntergefahren.Die Einstellung kommt nur kurze Zeit nachdem das Team mit der Veröffentlichung von Season 3 noch einmal Hoffnung schöpfte. Obwohl, sprangen danach immer mehr Spieler ab. Ein ungenügender Schutz vor Cheatern sowie ein stockender Nachschub an frischen Inhalten sorgten dafür, dass die Spielerzahlen einbrachen.Mit Season 3 wollte Yager das Ruder herumreißen, implementierte einige technische Verbesserungen wie die Unterstützung von DLSS 3 und konzentrierte sich darauf, den Extraction-Shooter für Neueinsteiger angenehmer zu gestalten. Den Spielerzahlen kamen die Entscheidungen zu gute, aber leider waren es trotzdem nicht genug, um The Cycle: Frontier finanziell erfolgreich zu gestalten. Eine weitere Season wird der Shooter deshalb nicht mehr erleben.Bis zur Abschaltung ist The Cycle: Frontier weiterhin spielbar, während der Premium Battle Pass für alle Spieler kostenlos freigeschaltet wird und der Spielfortschritt beschleunigt wird. Wer zudem innerhalb der letzten 14 Tage einen Echtgeld-Einkauf in The Cycle: Frontier getätigt hat, kann eine entsprechende Rückerstattung beantragen.Am 27. September ist dann aber endgültig Schluss für den Extraction-Shooter. Und mit dem Weg der Abschaltung ist Yager nicht alleine: Square Enix hat im Februar die. Im selben Monat wurden auchund derBei, aber neue Updates und Inhaltserweiterungen gibt es nicht mehr. Wie lange das Superhelden-Spiel wirklich noch spielbar ist, bleibt somit abzuwarten.