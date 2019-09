Bee Simulator: Kooperation mit dem Naturschutzbund Deutschland - 4Players.de

Bigben hat eine Kooperation mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) im Rahmen der bevorstehenden Veröffentlichung des Bee Simulators angekündigt. Ein Teil des Verkaufserlöses des Spiels soll in den NABU-Insektenschutzfonds fließen. Dadurch sollen mehrere Projekte rund um das Thema Insektenschutz unterstützt werden, darunter auch Maßnahmen zum Erhalt der heimischen Wildbienen."Die Partnerschaft mit dem NABU ist für uns eine großartige Möglichkeit unseren Teil zum Naturschutz beizutragen, während wir Spielern des Bee Simulators spielerisch die Wichtigkeit der Insekten näherbringen", so Axel Florizoone, Geschäftsführer Bigben Deutschland. "Neben der leichtherzigen Aufklärung, die der Bee Simulator bietet, werden wir jeder Spielkopie noch einen Beileger aus umweltzertifiziertem Papier dazugeben, der den Spielern zusätzliche Informationen über den Insektenschutz zur Seite stellt und die Relevanz dieses zentralen Themas nachdrücklich unterstreichen soll."Leif Miller (NABU-Bundesgeschäftsführer): "Die wilden Schwestern der Honigbiene sind für uns Menschen und die Natur überlebensnotwendig - es ist daher erfreulich, wenn sich Jung und Alt spielerisch mit der Welt der Bienen vertraut machen können."Der Publisher erklärt: "Im Bee Simulator entdecken die Spieler die Welt aus der Perspektive einer Honigbiene. In einer vom New Yorker Central Park inspirierten Umgebung spielen sie eine Honigbiene, die ihren Stock gemeinsam mit ihrem Volk in einem der Bäume des Parks gebaut hat. Doch ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als die Menschen eines Tages beschließen, eben jenen Baum zu fällen. (...) Durch seine Mehrspieler-Modi und realitätsnahe, offene Spielumgebung ist der Bee Simulator dabei auch ein unterhaltsames Familienspiel. Das Entwicklungsstudio hat Imker in seine Arbeit einbezogen, wodurch das Spiel in seinem Ablauf viele nützliche Hinweise und Informationen zur Verfügung stellt. Von ihrer Form der Kommunikation über das Sammeln von Pollen bis hin zur Verteidigung des Volks gegen andere Insekten und Krankheiten werden die Geheimnisse um das Leben der Honigbienen gelüftet."Bee Simulator erscheint am 15. November 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Co-op Gameplay Trailer