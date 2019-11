Bee Simulator: Die Bienen sind auf PC, PS4, Xbox One und Switch ausgeschwärmt - 4Players.de

Bigben und Varsav VR haben den Bee Simulator am 15. November 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Die Bienensimulation ist sowohl als Boxversion im Einzelhandel als auch als Download via PlayStation Store Epic Games Store und Humble Store erhältlich. Die digitalen Fassungen kosten jeweils 39,99 Euro. Ein Teil des Erlöses fließt in den NABU-Insektenschutzfonds des Naturschutzbund Deutschland e. V. (wir berichteten ).Spielbeschreibung des Herstellers: "Im lehrreichen Familienspiel Bee Simulator entdecken die Spieler die Welt aus der Perspektive einer Honigbiene in einem städtischen Park, der vom bekannten Central Park inspiriert wurde. Sie sammeln Pollen, wehren Wespen ab, interagieren mit anderen Tieren und stellen sich verschiedenen Herausforderungen im Leben einer Biene - und davon gibt es mehr als genug. Das Leben des ganzen Schwarms gerät nämlich in Gefahr, als die Menschen eines Tages beschließen, eben jenen Baum zu fällen, der das Zuhause des Bienenvolkes ist. Das Schicksal des gesamten Schwarms ruht von nun an auf den Schultern der Spieler.Der in enger Zusammenarbeit mit Imkern entwickelte Bee Simulator ist eine unterhaltsame und lehrreiche Erfahrung, die für Spieler aller Altersgruppen wichtige Botschaften im Gepäck hat. Diese entdecken sie frei beim Erkunden und Entwickeln in einer großen, realitätsnahen Umgebung: Während ihrer Abenteuer erhalten Spieler immer wieder Tipps und Informationen, die das geheime Leben der Bienen näherbringen. Dank der Koop- und Mehrspieler-Modi für bis zu vier Spieler bringt Bee Simulator zudem die Familie zusammen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer