Xbox Scarlett: Alle Controller der Xbox One sollen an neuer Konsole funktionieren - 4Players.de

Yep - all Xbox One controllers!



— James Shields 🎃 (@shieldsjames) 17. Oktober 2019

Bei der neuen Konsole von Microsoft, die derzeit unter dem Namen Xbox Scarlett entwickelt wird, darf man seine "alten" Controller von der Xbox One weiterverwenden. Das ist zwar bereits vermutet worden, wurde jetzt aber laut eines Beitrags bei Resetera von James Shields, Produkt- und Marketingmanager bei Xbox Accessories, offiziell bei Twitter bestätigt. In der Antwort auf die Frage eines Nutzers heißt es, dass alle Controller der Xbox One mit der Aufwärtskompatibilität an Scarlett genutzt werden können - und offenbar nicht nur neuere Versionen mit Bluetooth-Technologie.Trotzdem bleibt abzuwarten, ob die Aussage auch dann noch Bestand hat, wenn es sich um speziellere Geräte wie Lenkräder, Fightsticks oder etwa den Adapter zum Spielen von Rock Band 4 mit Legacy-Instrumenten handelt.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer