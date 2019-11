Xbox Scarlett: Phil Spencer: Virtual Reality kein Thema für die Konsole, denn "niemand fragt nach VR" - 4Players.de

Virtual Reality steht bei Microsofts kommender Konsole "Project Scarlett" nicht im Fokus - so Xbox-Leiter Phil Spencer im Gespräch mit Stevivor.com auf der X019 in London: "Ich habe einige Probleme mit VR - es isoliert den Spieler und ich empfinde Spiele als eine Art kommunales Gemeinschaftserlebnis. Wir reagieren auf das, was die Kunden nachfragen und...niemand fragt nach VR".Der Großteil von Microsofts Kunden wisse, dass sie anderswo nachschauen müssten, wenn sie auf der Suche nach Virtual Reality seien. Spencer habe erläutert, dass diese Entscheidung zu einem gewissen Teil an finanziellen Aspekten hänge, da "niemand Millionen und Abermillionen" von VR-Produkten verkaufe.Komplett abgeschrieben hat Spencer das Thema aber offenbar noch nicht. Er denke, dass sich die Technik auf lange Sicht durchaus durchsetzen könnte, doch "dort liegt nunmal nicht unser Fokus". Auch seinen Kommentar von der X016 zum Demo- und Experiment-Charakter früher VR-Erlebnisse schwächte Spencer etwas ab: Er habe die Arbeit der VR-Entwickler nicht herabsetzen wollen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer