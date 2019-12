Xbox Scarlett: Gerücht: Günstigere Konsole "Xbox Lockhart" auf Niveau der PS4 Pro doch nicht abgeschrieben - 4Players.de

Microsoft hat bisher ausschließlich Project Scarlett als Konsole der nächsten Generation offiziell angekündigt. Sie soll sehr wahrscheinlich Ende 2020 erscheinen. Außerdem soll das Unternehmen an einer günstigeren Scarlett-Version ohne Disk-Laufwerk gearbeitet haben, die auf den Codenamen "Lockhart" hört, dies meldeten vier Personen im Februar 2019, die mit den Plänen von Microsoft vertraut waren. Über diese Doppelstrategie mit Anaconda (Scarlett) und Lockhart wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach berichtet , aber als Microsoft lediglich Project Scarlett auf der E3 2019 vorgestellt hat, rückte Lockhart zunehmend in den Hintergrund. Es hieß sogar , dass Lockhart durch den Streaming-Dienst Project xCloud obsolet sei. Nun meldet Kotaku basierend auf neuen Quellen, dass Project Lockhart weiterhin in Planung sei.Ein Spiele-Entwickler, der von Microsoft über Lockhart in Kenntnis gesetzt wurde, setzt die Scarlett-Schwester-Konsole in einen direkten Vergleich zur PlayStation 4 Pro - also in Bezug auf die "pure Grafikleistung". Trotzdem soll es einige wichtige Unterschiede wie eine SSD als Speichermedium (schnelle Ladezeiten) geben. Die CPU soll schneller als in jeder anderen aktuellen Konsole sein.Die grundlegende Idee von Microsoft sei es demnach, dass Spiele auf Project Scarlett in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde laufen sollen. Auf Lockhart wird die 1440p-Auflösung mit 60 fps angestrebt. Das bedeutet nicht, dass jedes einzelne Spiel auf diesen Konsolen dieser Vorgabe gerecht wird. Es ist lediglich das von Microsoft ausgegebene Ziel. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Lockhart-Konsole vor allem in Verbindung mit dem Game-Streaming-Dienst Project xCloud und dem Xbox Game Pass beworben wird. Einen disklosen Testlauf mit der Xbox One S All-Digital Edition hat Microsoft bereits im letzten Jahr gestartet.Microsoft wollte den Bericht auf Nachfrage von Kotaku nicht kommentieren. Einige Entwickler sollen sich bei Kotaku schon darüber "beschwert" haben, dass Sony klarere Spezifikationen zur PlayStation 5 und Devkits veröffentlicht hat, während sich Microsoft noch in Schweigen hüllen würde. Sie könnten gar nicht abschätzen, welche Leistung möglich wäre, heißt es.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer