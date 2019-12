Xbox Series X: Die nächste Konsolen-Generation von Microsoft - 4Players.de

Je länger ich das Teil sehe, um so kleiner wird diese XBOX. Stelle ich meine XBOX One X auch vertikal hin und stelle den Controller daneben ist das Ding genau so hoch (30cm). Lediglich die Breite, die ist 2 mal so breit oder so breit wie der ganze Controller. Scheint zumindest so...Xbox One: 33,3*27,4*7,9 cmXbox One S: 29,5*22,6*6,6 cmXbox One X: 29,9*24,1*6 cmXBOX SeriX: 32*15*15cm ???