Xbox Series X: Die nächste Konsolen-Generation von Microsoft: Details, Spezifikationen und Leistungsangaben - 4Players.de

Aktualisierung vom 13. Dezember 2019, 16:27 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 13. Dezember 2019, 03:25 Uhr:

Screenshot - Xbox Series X (XboxScarlett) Screenshot - Xbox Series X (XboxScarlett)





Die ursprüngliche Ankündigung der Xbox Series X ist mit weiteren Informationen zu den technischen Spezifikationen, den Design-Features und der Leistung der Konsole ergänzt worden.Bei den Game Awards 2019 ist die "Xbox Series X" offiziell angekündigt worden. Es ist der offizielle Name der neuen Konsolen-Generation von Microsoft. Der Projektname war bisher Xbox Project Scarlett. Die "Xbox Series X" wird Ende 2020 veröffentlicht. Der Slogan lautet: Power Your Dreams.Die Xbox Series X bietet laut Microsoft die vierfache Rechenleistung der Xbox One X und soll "so leise und effizient wie keine andere Konsole" arbeiten. Die Konsolen kann sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden.Bei Xbox Wire geht Phil Spencer außerdem auf die Technik ein, die in der neuen Konsole stecken soll - damit bestätigt er teilweise die Gerüchte , die im Vorfeld aufgetaucht sind. Der maßgefertigte Prozessor soll auf Zen 2 basieren und eine RDNA-Architektur der neuen Generation von AMD aufweisen. Die Xbox Series X soll technisch in der Lage sein, 4K mit 60 Bildern pro Sekunde darzustellen, wobei Bildraten von bis zu 120fps möglich sein sollen und auch eine Variable Refresh Rate (VRR) unterstützt wird. Zudem sollen Auflösungen von bis zu 8K geboten werden. Hardwarebeschleunigtes Ray Tracing wird geboten. Eine SSD zur Verringerung der Ladezeiten ist jetzt ebenfalls bestätigt.Zudem hat man im Zusammenhang mit der neuen Konsole Technologien wie Auto Low Latency Mode (ALLM) und Dynamic Latency Input (DLI) angekündigt, um eine möglichst hohe Reaktionsgeschwindigkeit bei Steuerung und Bedienung zu gewährleisten. Die Konsole ist abwärtskompatibel.Microsoft: "Wir minimieren außerdem die Latenzzeiten, indem wir Technologien wie den Auto Low Latency Mode (ALLM) verwenden und Entwicklern neue Funktionen wie Dynamic Latency Input (DLI) zur Verfügung stellen, um Xbox Series X zur reaktionsschnellsten Konsole aller Zeiten zu machen. Xbox Series X ist durch die Integration einzigartiger Funktionen in Hard- und Software für eine Zukunft in der Cloud konzipiert. Das ermöglicht Gaming nicht nur auf Konsole, sondern auch auf anderen Endgeräten."Zum Start kann man mit Halo Infinite rechnen. Außerdem wurde bekannt, dass Ninja Theory an Senua's Saga: Hellblade 2 werkelt.