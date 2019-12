Xbox Series X: Angaben zum Xbox Wireless Controller und der Abwärtskompatibilität - 4Players.de

Im Zuge der Ankündigung der Xbox Series X (ehemals Xbox Project Scarlett) hat Microsoft noch kleinere Angaben zu dem neuen Xbox Wireless Controller gemacht und die Abwärtskompatibilität der Konsole erläutert.Microsoft will sowohl die Größe als auch die Form des neuen Xbox Wireless Controllers weiter verfeinert haben, "um den Bedürfnissen einer noch größeren Anzahl von Spielern gerecht zu werden." Der Controller verfügt über einen neuen Share-Button, der die Aufnahme von Screenshots und Game Clips vereinfacht. Dazu kommt ein verbessertes D-Pad (Steuerkreuz), das vom Xbox Elite Series 2 Wireless Controller stammt. Der neue Xbox Wireless Controller ist kompatibel mit Xbox One und Windows 10 PCs und wird bei jeder Xbox Series X enthalten sein. Die Konsole soll dank "Auto Low Latency Mode" (ALLM) und neue Funktionen wie "Dynamic Latency Input" (DLI) übrigens besonders reaktionsschnell auf Eingaben reagieren.Aufgrund der Abwärtskompatibilität soll man auf der Xbox Series X weiterhin "sein gesammeltes Gaming-Portfolio" verwenden können. "Tausende Deiner Lieblingsspiele aus vier Generationen von Games, Dein gesamtes Xbox One Gaming-Zubehör und besondere Dienste wie den Xbox Game Pass - all das kannst Du problemlos nutzen, wenn Du 2020 Xbox Series X einschaltest. Auf dieses Versprechen sind wir besonders stolz", erklärte Phil Spencer (Head of Xbox) in dem Zusammenhang. "Auf unserem Kompatibilitätsversprechen basierend investieren wir mit Xbox Series X zudem in verbraucherfreundliche Wege zum generationsübergreifenden Besitz von Spielen. Mit unseren First-Party-Titeln, darunter auch Halo Infinite im nächsten Jahr, setzen wir uns dafür ein, dass Spiele aus den Xbox Game Studios generationsübergreifende Berechtigungen unterstützen und dass Deine bisherigen Erfolge und Spielstände auf allen Geräten verfügbar sind."Microsoft und die mittlerweile 15 Xbox Game Studios arbeiten derweil an dem laut Spencer "vielfältigsten" Angebot an exklusiven Xbox-Spielen der Unternehmensgeschichte.Letztes aktuelles Video: Ankündigung