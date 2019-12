Xbox Series X: Abwärtskompatibilität zum Start verfügbar - 4Players.de

Die Xbox Series X wird sofort ab Launch über eine Abwärtskompatibilität verfügen. Das hat Phil Spencer, Head of Xbox bei Microsoft, gegenüber Gamespot bestätigt. Damit kann man bereits pünktlich zur Markteinführung im Weihnachtsgeschäft 2020 die unterstützten Spiele von der Xbox One, Xbox 360 und vermutlich auch der Original Xbox mit der neuen Plattform verwenden.Abseits der Abwärtskompatibilität ausgewählter Software hat Microsoft bereits in der Vergangeheit bestätigt, dass sich Peripherie und Hardware wie One-Controller mit der Xbox Series X ebenfalls weiterhin verwenden lassen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung