Xbox Series X: Überblick: Weniger Wartezeiten, Variable Rate Shading, Smart Delivery, RDNA 2 und 12 TFLOPS

"SSD Speicher: Mit unserer Next-Gen SSD wird fast jeder Aspekt des Spielens verbessert. Spielewelten werden größer und dynamischer, aber sie laden so schnell wie ein Blitz und Fast-Travel bedeutet nun genau das: Schnelles Reisen!

Quick Resume: Das neue Quick Resume-Feature (Schnelles Fortsetzen) lässt Dich mehrere Spiele gleichzeitig pausieren und dort weiterspielen, wo Du aufgehört hast. So kannst du sofort wieder ins Spiel einsteigen und weiterspielen, ohne lange Ladebildschirme abzuwarten.

Dynamic Latency Input (DLI): Wir optimieren die Latenz zwischen Spieler und Konsole, indem wir beim Xbox Wireless Controller beginnen. Der nutzt unser eigenes, proprietäres Wireless Communication Protocol mit hoher Bandbreite, sobald er mit der Konsole verbunden ist. Mit Dynamic Latency Input (DLI) wird das Gamepad noch präziser und reaktionsschneller, indem es das Eingabesignal sofort mit dem Ausgabesignal des Monitors synchronisiert.

HDMI 2.1 Innovation: Zusammen mit dem HDMI Forum und TV-Herstellern arbeiten wir daran, die beste Gaming-Erfahrung mit Features wie Auto Low Latency Mode (ALLM) und Variable Refresh Rate (VRR) zu liefern.

ALLM erlaubt es der Xbox One und der Xbox Series X den Bildschirm automatisch auf den niedrigsten Latenzmodus umzustellen.

VRR synchronisiert die Refresh-Rate des Monitors/Bildschirms mit der Framerate des Spiels. Dadurch sieht das Spielerlebnis flüssiger aus und der Tearing-Effekt wird verhindert.

120FPS Unterstützung: Die Xbox Series X erlaubt es Entwicklern 120 Frames pro Sekunde für realistische und schnellere Action auszunutzen und damit den Standard-Output von 60 FPS bei weitem zu übersteigen."

Ende des Jahres wird Microsoft ihre Next-Generation-Konsole, die Xbox Series X, veröffentlichen, die dann der PlayStation 5 von Sony gegenüberstehen wird. Xbox-Chef Phil Spencer hat mittlerweile eine grobe Feature-Übersicht über die kommende Konsole und die "wichtigsten Fakten" zusammengetragen , obgleich viele Spezifikationen weiterhin nicht bekannt sind, wie z.B. die Größe des Arbeitsspeichers, die Größe der SSD etc. Zur angepeilten Preisgestaltung wurden keinerlei Angaben gemacht.Die Xbox Series X wird von einem "maßgeschneiderten" Prozessor aus der Zen-2-Reihe mit RDNA-2-Architektur von AMD angetrieben. Der Prozessor soll viermal so viel CPU-Leistung im Vergleich zur Xbox One und 12 TFLOPS Grafik-Leistung bringen - doppelt so viel wie die Xbox One X und achtmal so viel wie die Xbox One. Auch dynamischere Beleuchtung in Spielen dank Hardware-beschleunigter DirectX-Raytracing-Unterstützung (Licht- und Schatteneffekte, Reflexionen) wurde bestätigt. Eine "noch nie dagewesene Akustik in Echtzeit" wird ebenfalls im Raytracing-Abschnitt erwähnt."Variable Rate Shading" (VRS) verspricht hingegen stabilere Bildwiederholraten und eine höhere native Auflösung (ohne die Bildqualität zu verringern). Microsoft schreibt: "Unsere patentierte Form des VRS ermöglicht es Entwicklern die Power der Xbox Series X effizienter zu nutzen. Anstatt die komplette GPU-Leistung dafür zu nutzen, jeden einzelnen Pixel auf dem Bildschirm in jedem Frame zu berechnen, können sie nun individuelle Effekte auf Spielfiguren oder Umgebungseffekten priorisieren."Die nächste Konsolengeneration soll sich durch mehr Zeit zum Spielen und weniger Wartezeiten oder Ladepausen auszeichnen. Hierzu zählen laut Microsoft die folgenden Features:Die Abwärtskompatibilität zu den anderen Xbox-Konsolen und die Möglichkeit, Spiele wie Halo Infinite auf Xbox One und Xbox Series X zu spielen bzw. den damit verbundenen fließenden Konsolen-Übergang, erklärt der Xbox-Frontmann so:"Vier Generationen des Gamings: Unser Kompatibilitäts-Versprechen bedeutet, dass alle existierenden Xbox One-Spiele, inklusive aller abwärts-kompatiblen Spiele für Xbox 360 und Xbox, besser aussehen und sich besser spielen lassen als je zuvor. Dein Lieblingsspiel, inklusive aller Titel im Xbox Game Pass, profitieren von stabileren Frameraten, schnelleren Ladezeiten, höherer Auflösung und besserer Grafikqualität - ohne dass Entwickler etwas dafür verändern müssen. Alle Xbox-One-Zubehörteile sind ebenso kompatibel.Smart Delivery: Diese Technologie ermöglicht es Dir ein Spiel einmalig zu kaufen und immer zu wissen, dass du die beste Version herunterlädst - egal ob du es nun auf Xbox One oder Xbox Series X spielst! Wir versprechen, dass alle exklusiven Titel der Xbox Game Studios, darunter auch Halo Infinite, Smart Delivery unterstützen. So stellen wir sicher, dass Du jeden Titel nur einmal kaufen musst und jeweils die beste verfügbare Version des Spiels auf der Konsole Deiner Wahl spielst. Diese Technologie ist für alle Entwickler und Publisher verfügbar. Sie können selbst entscheiden, ob sie sie für ihre Spiele nutzen wollen, die zuerst auf Xbox One und später auf Xbox Series X erscheinen."