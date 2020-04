Xbox Series X: Microsoft will aus Hardwareproblemen wie dem Red Ring of Death gelernt haben

Die Geschichte der Konsolen von Microsoft ist auch eine Geschichte voller Hardwareprobleme: Schon bei der ersten Xbox musste man nachträglich neue Netzteile ausliefern, weil von der ursprünglich konzipierten Stromversorgung eine Brandgefahr ausging. Bei der Xbox 360 gab es aufgrund von Überhitzung und den darauf folgenden Red Ring of Death (RRoD) bei den ersten Modellreihen eine überdurchschnittliche hohe Ausfallrate zu beklagen, die Microsoft durch verlängerte Garantie, Reparatur und den Komplett-Austausch von Geräten eine Milliarde Dollar gekostet haben soll. Weiter ging es auf der Xbox One, wo aufgrund von schnellen Abnutzungserscheinungen viele Laufwerke beim Ur-Modell streikten und ebenfalls ausgetauscht werden mussten.Für die Xbox Series X gelobt man jetzt Besserung: Im Gespräch mit Digital Foundry betont Jim Wahl als Verantwortlicher der hinter den mechanischen Elemente der Xbox-Hardware, dass vor allem die verbesserte Luftzirkulation innerhalb des Systems die Langlebigkeit der Komponenten massiv erhöhen soll.Im Vergleich zur aktuellen Generation will man den Luftfluss innerhalb des Systems um 70 Prozent gesteigert haben. Alleine am Kühlkörper soll die Steigerung bereits 20 Prozent betragen. Die Pläne für die verbesserte Luftzirkulation sollen auch maßgeblich dazu beigetragen haben, warum man sich bei der Xbox Series X für das Design entschieden hat, bei dem die Luft nach oben ausgestoßen und das Gehäuse mit großen Entlüftungsöffnungen ausgestattet wird.Neben Microsoft haben aber auch die Mitbewerber immer wieder mit Hardware-Problemen bei der Produktion zu kämpfen: Viele PS3-Konsolen wurden mit dem Yellow Ring of Death ebenfalls durch Überhitzung unbrauchbar und Nintendo musste Fehler bei der Produktion seiner Joy-Cons eingestehen , nachdem immer mehr Nutzer von dem berüchtigten Drift-Problem berichtet hatten.Letztes aktuelles Video: Quick Resume Tech Demo