Xbox Series X: Erste "Next-Generation-Spiele" werden am 7. Mai bei Inside Xbox gezeigt, darunter AC Valhalla

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.



Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX



— Xbox (@Xbox) April 30, 2020





We'll be there! Tune in for our first #AssassinsCreed Valhalla Gameplay Trailer. https://t.co/QYtlanouIX



— Ubisoft (@Ubisoft) April 30, 2020

Microsoft wird zusammen mit seinen "globalen Entwicklungspartnern" am 7. Mai um 17:00 Uhr (8:00 Uhr PDT) in einer Inside-Xbox-Ausgabe erste Spiele zeigen, die auf der Xbox Series X laufen werden. In der Ankündigung ist explizit von "Next-Gen Gameplay" die Rede.Aaron Greenberg (General Manager Xbox-Spiele-Marketing bei Microsoft) fügte hinzu , dass es sich dabei um eine Next-Generation-Präsentation von Spielen von Drittanbietern (Third-Party-Titel) handeln wird. Mit dabei ist auf jeden Fall Ubisoft. Der französische Publisher wird den ersten Spielszenen-Trailer aus Assassin's Creed Valhalla vorstellen. Halo Infinite , " Forza Motorsport 8 " und die weiteren Spiele der Xbox Games Studios sollte man in der Inside-Xbox-Ausgabe nicht erwarten, da die unterschiedlichen Teams der Xbox Games Studios ihre Pläne erst im Sommer enthüllen wollen.Letztes aktuelles Video: The Technology Behind Xbox Series X Inside Xbox