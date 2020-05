Xbox Series X: Microsoft über "falsche Erwartungen" an die jüngste Inside-Xbox-Ausgabe und "Next-Gen Gameplay"

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. 🙏🏻💚



Nach der jüngsten Inside-Xbox-Ausgabe stand nicht nur die "Gameplay-Enthüllung" von Assassin's Creed Valhalla in der Kritik, die laut PC Gamer immerhin zwei bis drei Sekunden "Gameplay" enthielt, sondern auch die von Microsoft ganz allgemein geschürten Erwartungen rund um "first look at next-gen gameplay, trailers and sneak peeks" ( Quelle ). Auf das Feedback meldete sich Aaron Greenberg (General Manager of Xbox Games Marketing) auf Twitter zu Wort und stellte fest, dass sie wohl im Vorfeld falsche Erwartungen geweckt hatten. Für die Zukunft wird Besserung gelobt.Aaron Greenberg: "Hätten wir nichts gesagt & nur die Mai-Ausgabe von Inside Xbox gezeigt, wie wir es letzten Monat [mit der April-Ausgabe] getan hatten, vermute ich, dann wären die Reaktionen anders ausgefallen. Offensichtlich haben wir einige falsche Erwartungen geweckt & das geht auf unsere Kappe. Wir freuen uns über die vielen Rückmeldungen und können euch versichern, dass wir alles berücksichtigen und als Team daraus lernen werden."Microsoft will in den nächsten Wochen noch weitere Präsentationen veranstalten, schließlich arbeiten mehr als 140 Studios an Titeln, die auch auf der Xbox Series X erscheinen werden. Sowohl die Xbox Series X als auch Halo Infinite sollen zum Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht werden.Auch Ubisoft verspricht in Zukunft mehr aussagekräftiges Videomaterial zu Assassin's Creed Valhalla, schließlich hätten sie noch "eine lange Marketing-Kampagne" vor sich, meinte Ashraf Ismail (Creative Director). Die Anzahl der negativen Stimmen zu dem Trailer auf YouTube fielen jedenfalls recht hoch aus ( Xbox-Channel : 6.177 Daumen hoch und 6.470 Daumen runter; Ubisoft-Channel Nordamerika : 22.033 Daumen hoch und 39.373 Daumen runter).