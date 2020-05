Xbox Series X: Smart Delivery System unterstützt auch Cross-Progression

Thanks and yes it does.



— Aaron Greenberg 🙠🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 8, 2020

Das Smart Delivery System von Microsoft, mit dem Besitzer der Xbox Series X automatisch ein Upgrade (und eine Kompatibilität) ihrer Xbox-One-Spiele erhalten, unterstützt auch Cross-Progression. Das hat Aaron Greenberg, Head of Marketing für Xbox, auf die Nachfrage eines Nutzers bei Twitter bestätigt.Das bedeutet, dass man auch seinen Spielfortschritt auf die neue Konsole mitnehmen und das Spiel an der gleichen Stelle fortsetzen kann, wo man es auf der normalen Xbox One beendet hat. Eine große Überraschung ist das freilich nicht: Microsoft setzt beim Sichern der Spielstände schon seit der Xbox 360 auf die Cloud und hat die Methode auf der Xbox One zum Standard erklärt. Daher war es bereits in der Vergangenheit möglich, etwa bei Modellwechseln auf die Xbox One s oder Xbox One X wieder umgehend Zugriff auf die eigenen Spielstände zu erhalten.Letztes aktuelles Video: 4Players-Talk Erste Next-Gen-Enthuellungen