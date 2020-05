Xbox Series X: Microsoft verspricht technische Verbesserungen für abwärtskompatible Spiele

Mehr Leistung: Abwärtskompatible Spiele laufen nativ auf der Xbox Series X-Hardware und nutzen die volle Leistung von CPU, GPU und SSD – kein Boost-Modus, kein Heruntertakten.

Zum Start der Xbox Series X verspricht Microsoft nicht nur tausende Spiele, die dank der Abwärtskompatibilität umgehend mit der neuen Konsole funktionieren sollen. Denn zusätzlich sollen die Titel vergangener Generationen auch grafisch und technisch automatisch aufgepeppt werden, sobald man sie an der Series X verwendet.In einem Blog-Beitrag von Jason Ronald, Partner Director of Program Management for the Xbox Platform Team, werden etwa höhere Bildraten und Auflösungen in Aussicht gestellt. Für eine Reihe an ausgewählten Titeln peilt man sogar die Verdopplung der Bildrate an, wodurch manche von ihnen mit bis zu 120fps laufen sollen. Zudem will man durch eine so genannte HDR-Rekonstruktionstechnologie selbst bei solchen Spielen eine HDR-Darstellung realisieren, die ursprünglich den hohen Dynamikumfang überhaupt nicht geboten haben.Nach eigenen Angaben hat Microsoft bisher schon mehr als 100.000 Test-Stunden in die Abwärtskompatibilität investiert und will die Zeit bis zum Release weiter dafür nutzen, die Xbox Series X "zur kompatibelsten Konsole aller Zeiten" zu machen. Hier eine Zusammenfassung, wie man das Spielerlebnis älterer Software mit der neuen Konsole verbessern will:Letztes aktuelles Video: 4Players-Talk Erste Next-Gen-Enthuellungen