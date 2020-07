Xbox Series X: Spencer: Potenzial der neuen Konsole wird durch Cross-Gen-Spiele nicht ausgebremst

Phil Spencer, Leiter von Xbox, ist sich sicher: Das Leistungspotenzial der Xbox Series X wird nicht ausgebremst, weil die First-Party-Titel (vorerst) auch noch auf der aktuellen Konsolengeneration mit ihrer schwächeren Hardware erscheinen. Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, zieht er im Gespräch mit Gamesindustry.biz den Vergleich zum PC:"Ich schau mir einfach nur Windows an. Wenn ein Entwickler eine Windows-Version seines Spiels baut, ist es ziemlich sicher, dass die PC-Version die stärkste darstellt und die beste Wiedergabe erlaubt. Man kann das sogar bei einigen unserer First-Party-Konsolenspiele sehen, selbst von unseren Mitbewerbern, dass die PC-Version am besten ausfällt. Das PC-Ökosystem ist hinsichtlich Hardware am breitesten aufgestellt, wenn man an die Auswahl an CPUs und GPUs denkt, die es seit Jahren gibt. Ja: Jeden Entwickler findet da eine Linie und sagt, welche Hardware er unterstützen möchte, aber die Vielfalt bei der Hardware-Auswahl beim PC verhindert nicht, dass die PC-Spiele auf dem Markt zu den technisch besten gehören", meint Spencer.Ganz ähnlich sieht man jetzt die Entwicklung bei der Xbox: Demnach ist die Xbox One für Microsoft vergleichbar mit einem PC, dessen Komponenten eher unten im Leistungsspektrum angesiedelt sind, während die Xbox Series X viel mehr einem High-End-PC entspricht und Spiele in ihrer bestmöglichen Qualität auf den Bildschirm bringt.Konkurrent Sony schlägt dagegen genau den umgekehrten Weg ein und betont, dass keiner der kommenden First-Party-Titel für die PlayStation 5 parallel auch noch für die PS4 entwickelt wird. Als Grund führt man an, dass man den Spielern auf der PS5 eine komplett neue und andere Erfahrung bieten will, die nur auf der neuen Konsole möglich sein soll.Letztes aktuelles Video: 4Players-Talk Erste Next-Gen-Enthuellungen