Xbox Series X: Große "Xbox Games Showcase" heute ab 18 Uhr, u.a. mit Halo Infinite und wahrscheinlich Fable

Microsoft wird heute bei der großen "Xbox Games Showcase" einen Blick in die hauseigene Spiele-Zukunft werfen, also die Spiele präsentieren, die bei den Xbox Games Studios entwickelt werden. Es sollen neue "Top-Titel" angekündigt, Neuigkeiten zu bereits angekündigten Spielen verkündet und erste Spielszenen aus der Kampagne von Halo Infinite gezeigt werden. Außerdem mehren sich die Hinweise , dass Fable von Playground Games offiziell enthüllt wird. Es wird spekuliert, dass die Ankündigung in etwa den Umfang der Präsentation von Horizon: Forbidden West beim Sony-PS5-Event haben soll. Obsidian Entertainment hat ebenfalls eine Ankündigung (Erweiterung?) in Zusammenhang mit The Outer Worlds angedeutet.Die "Xbox Games Showcase" wird ab 18 Uhr auf folgenden Kanälen ausgestrahlt:In der rund eine Stunden lange Showcase werden nur die Spiele im Vordergrund stehen. Ankündigungen zur Xbox-Hardware (Preis, Termin etc.) sind nicht zu erwarten.Auf dem Xbox-YouTube-Kanal wird der Xbox Games Showcase in folgenden Sprachen live unterstützt: Japanisch, Koreanisch, Spanisch, kastilisches Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Mandarin-Chinesisch, Russisch und Arabisch.Eine Stunde vorher, also ab 17 Uhr, wird eine Pre-Show auf YouTube Gaming ausgestrahlt. Mit dabei sind Geoff Keighly als Moderator und mehrere Youtube Content Creator, die ihre Einblicke, Prognosen und Erwartungen für die bereits angekündigten Spiele auf Xbox teilen.Letztes aktuelles Video: Xbox Velocity Architecture Trailer