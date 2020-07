Xbox Series X: Upgrades für Forza Horizon 4, Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps und Sea of Thieves

Microsoft hat bestätigt, dass fünf Spiele der Xbox Game Studios in optimierter Form für die Xbox Series X zum Weihnachtsgeschäft erscheinen werden. Sie unterstützen Smart Delivery. Geplant sind Xbox-Series-X-Upgrades für Gears 5 (bereits bekannt), Forza Horizon 4 Ori and the Will of the Wisps und Sea of Thieves Forza Horizon 4"Optimiert für Xbox Series X ist Forza Horizon 4 visuell noch beeindruckender und liefert noch schnellere Performance.Erkunde das malerische, historische Großbritannien in einem von Hunderten der ikonischsten Autos in nativem 4K Ultra HD und bei 60fps. Lange Ladezeiten gehören dank Quick Resume der Vergangenheit an, so dass Du nicht nur schnell fährst, sondern auch schnell am Steuer sitzt."Gears 5"Erlebe die Kampagne und den Multiplayer des kultigen Gears 5 mit den Vorzügen von Xbox Series X. Verkürze Deine Ladezeiten, steige dank Quick Resume genau dort ein, wo Du aufgehört hast und erlebe Gears 5 in atemberaubender 4K HDR-Grafik mit den Ultra-Settings."Gears Tactics"Im Verlauf des Jahres erscheint auch das actionreiche, rundenbasierte Strategie-Spiel Gears Tactics mit 4K Ultra HD und 60fps auf Xbox Series X."Sea of Thieves"Sea of Thieves nutzt die ganze Power von Xbox Series X und unterstützt Smart Delivery. Sea of Thieves, ist ab Release im Xbox Game Pass spielbar und erscheint gemeinsam mit Xbox Series X zum Weihnachtsgeschäft 2020."Ori and the Will of the Wisps"Optimiert für Xbox Series X, ist die Welt von Ori and the Will of the Wisps noch magischer und schöner. Begleite Ori auf seiner Reise durch eine grafisch noch atemberaubendere Welt und genieße die leistungsstarke Performance. Bei 120fps in brillantem 4K HDR und 120hz kommen gestochen scharfe Bilder und nahezu verzögerungsfreie Latenz zusammen und formen ein Platforming-Abenteuer von nie da gewesener Präzision."