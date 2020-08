Xbox Series X: Vorstellung der neuen und vereinheitlichten Xbox-Benutzeroberfläche

Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX) Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX)





Xbox Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany) pic.twitter.com/xiMvia1FnX



— Mr..Keema (@KeemaMr) August 17, 2020

Microsoft hat "das neue Xbox-Erlebnis" bzw. die neue Xbox-Benutzeroberfläche ausführlicher vorgestellt. Die Benutzeroberfläche soll vereinheitlicht auf allen Xbox-Plattformen zur Verfügung stehen, egal ob man auf Konsole (Xbox One, Xbox Series X), PC oder über die Cloud an einem Android-Gerät spielt."Das neue Erscheinungsbild des Xbox-Spielerlebnisses wurde so gestaltet, dass es schneller zu bedienen, leichter zugänglich, und optisch ansprechender ist. Ab sofort wird das neue Design für alle Xbox Mobile Apps, den Xbox Game Pass für PC und die Xbox-Konsolen freigeschaltet. Das bedeutet: Texte sind besser lesbar, Elemente auf dem Bildschirm sind leichter zu verstehen, und Aufgaben kannst Du ab jetzt noch schneller erledigen. Du kannst Dich auf eine übersichtliche Kachelanordnung, gut lesbare Schriftarten und einen überarbeiteten Illustrationsstil freuen. Aber keine Angst: Das Gesamtlayout wird sich nicht vollständig verändern - es wird intuitiver", erklärt Microsoft.Außerdem wollen die Entwickler an der Geschwindigkeit der Oberfläche gearbeitet haben, damit die Warte- und Ladezeiten niedriger ausfallen werden. Es heißt, dass der Startbildschirm um 50 Prozent schneller sein wird, wenn die Xbox gestartet wird und um fast 30 Prozent, wenn gerade ein Spiel beendet wurde. Die Verbesserungen sorgen dafür, dass 40 Prozent weniger Speicher benötigt wird.Microsoft: "Zu Beginn des Monats wurde der neue Microsoft Store für die Konsole vorgestellt. Dieser wurde unter Berücksichtigung des Community-Feedbacks neu aufgebaut und in seiner Funktionsweise beschleunigt und vereinfacht. Die Startzeit der App wurde auf rund zwei Sekunden verkürzt und mit der optimierten Navigation findest Du nun noch schneller das, was Du suchst. Schon auf den ersten Blick ist erkennbar, welche Inhalte in Mitgliedschaften wie dem Xbox Game Pass enthalten sind oder vergünstigt angeboten werden.""Eine neue mobile Xbox-App befindet sich in Arbeit, über die das Smartphone besser in die Xbox-Aktivitäten auf der Konsole oder dem PC integriert werden soll. So kannst Du beispielsweise leichter Dein Netzwerk mit anderen Gamern teilen und mit diesen in Verbindung treten. Willst Du beispielsweise eine Aktualisierung oder einen aufgezeichneten Spielclip von Deiner Konsole aus teilen, werden die Informationen automatisch auch an die mobile App geschickt, über die Du die Inhalte in sozialen Medien posten kannst. Über die neue Mobile-App kannst Du Deinen Xbox-Freunden noch schneller Nachrichten schicken, eine Party starten oder Dich mit Ihnen unterwegs unterhalten. Spezielle Benachrichtigungen informieren Dich zudem über aktuelle Aktivitäten, die auf dem Smartphone, dem PC und der Konsole getätigt werden. Ähnliche Aktivitäten wie Partys und Chats werden in einem Reiter zusammengefasst, sodass Du noch schneller erfährst, was bei Deinen Freunden gerade los ist."