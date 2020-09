Xbox Series X: Termin am 10. November bestätigt; Preis und Vorbesteller-Start stehen fest

Microsoft hat die letzten fehlenden Informationen zum Verkaufsstart der Xbox Series X und der Xbox Series S offiziell bekannt gegeben. Beide Next-Gen-Konsolen werden am 10. November 2020 erscheinen. Die Xbox Series X wird 499,99 Euro bzw. Schweizer Franken (UVP) kosten. Die Xbox Series S liegt bei 299,99 Euro bzw. Schweizer Franken (UVP). Vorbestellungen sollen ab dem 22. September möglich sein.Microsoft: "Wir sind fest davon überzeugt, dass der Zugang zur nächsten Konsolen-Generation jedem zu Verfügung stehen sollte. Und wir wissen, dass der Preis für viele Fans ein entscheidender Faktor ist. Aus diesem Grund haben wir mit Xbox Series S eine Ergänzung zu Xbox Series X entwickelt. Mit Xbox Series S laden wir mehr Spieler noch früher in die nächste Generation ein. Xbox Series S ist all-digital und bietet all das, was für Gaming der nächsten Generation von zentraler Bedeutung ist: schnellere Ladezeiten, höhere Bildraten und reichhaltige, dynamische Welten - alles kombiniert in unserer kleinsten, elegantesten Xbox aller Zeiten. Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen am 10. November für 499,99 Euro(Schweizer Franken (UVP) und 299,99 Euro/Schweizer Franken (UVP).""Mit dem Launch von Xbox Series X und Series S in diesem November geht auch eine neue Generation von Spiel-Erfahrungen einher. Optimierte Spiele für Xbox Series X und Series S erscheinen in diesem Jahr und nutzen die Vorteile unserer bis dato schnellsten Konsole. Bereits am ersten Tag genießt du Next-Gen-Versionen von Gears Tactics, Tetris Effect: Connected, sowie Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs: Legion von Ubisoft."In den USA wird außerdem Xbox All Access als Abo-Möglichkeit zur Finanzierung von Konsole und Game Pass angeboten. Hierbei kann man eine Xbox Series X oder Xbox Series S inkl. Xbox Games Pass Ultimate monatlich finanzieren (34,99 Dollar für Xbox Series X; Xbox Series S für 24,99 Dollar; bei 24 Monaten Laufzeit). Solch ein Angebot gibt es für Deutschland bisher nicht.Letztes aktuelles Video: Xbox All Access Your AllInclusive Pass to Xbox